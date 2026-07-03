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2 июля, 23:00

Один купальник может испортить всё: Дизайнер объяснила, как не ошибиться с выбором

Дизайнер назвала правила выбора купальника по типу фигуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / melnikof

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / melnikof

Примерочная с купальниками для многих превращается в испытание, но, как уверяет дизайнер и основательница бренда Alevtini Олеся Алевтини, проблема чаще не в фигуре, а в выборе модели. В беседе с Life.ru она заявила, что правильный купальник способен не скрывать тело, а выстраивать его пропорции так, чтобы женщина чувствовала себя увереннее.

Не бывает плохих фигур. Бывают плохо подобранные купальники. Купальник — это не про идеальную фигуру. Это про то, чтобы вы чувствовали себя комфортно в своём теле. Если вы выходите из примерочной и улыбаетесь себе в зеркале, то вы нашли свой.

Олеся Алевтини

Дизайнер и основатель бренда Alevtini

Эксперт подчеркнула, что для каждого типа фигуры есть свои выигрышные решения. Так, обладательницам «песочных часов» она посоветовала делать акцент на талии: выбирать модели с поясом, контрастными вставками и высокой посадкой, избегая бесформенных фасонов.

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Для типа «груша», когда бёдра шире плеч, дизайнер рекомендует переносить внимание вверх — за счёт ярких лифов, рюшей, воланов и принтов, а низ оставлять спокойным и однотонным.

«И забудьте про плавки-шортики, они сделают из вас тумбочку», — отметила Алевтини.

При фигуре «перевёрнутый треугольник», когда плечи шире бёдер, акцент, наоборот, смещается вниз: яркие плавки с завязками и объёмом, а верх — минималистичный и тёмный. Хорошо работают модели с американской проймой, которая сглаживает линию плеч. А для «прямоугольника», где талия почти не выражена, важно создавать её иллюзию с помощью драпировок, контрастных вставок и пуш-ап-эффекта.

Отдельно дизайнер разобрала тип «яблоко», посоветовав вытягивать силуэт за счёт V-образных вырезов, тёмных боковых вставок и вертикальных линий. При этом она напомнила о базовых правилах: размер должен быть точным, принты работают по законам оптики (мелкий рисунок стройнит, крупный добавляет объём, вертикальные полосы вытягивают, горизонтальные — расширяют), а ткань обязана держать форму даже в воде.

«Лето короткое. Не тратьте его на то, чтобы прятаться», — заключила Алевтини.

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Летний сезон уже в разгаре, и россияне активно обновляют пляжный гардероб, ориентируясь на актуальные модные решения. Ранее Life.ru писал, что главным трендом для мужчин остаются плавки-шорты, тогда как слишком облегающие модели лучше оставить для спорта и бассейна. Среди удачных вариантов эксперты выделили однотонные модели, ретрошорты и спокойные принты, а вот от чрезмерно ярких и перегруженных рисунков посоветовали отказаться.

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Ольга Годуненко
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