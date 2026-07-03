Посольство РФ: Нидерланды активно готовятся к конфликту с Россией

Нидерланды усиливают подготовку к возможному конфликту с РФ на восточном фланге НАТО. Об этом «Известиям» заявили в посольстве России в Гааге.

В стране активно модернизируются авиабазы, транспортные узлы и объекты военной логистики, а также расширяются возможности для приема союзных сил и проведения совместных учений.

По словам представителей дипмиссии, параллельно Нидерланды наращивают участие в долгосрочных программах военной поддержки Украины, что, по их оценке, свидетельствует об углублении интеграции в систему военного планирования НАТО.

«Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к конфликту на восточном фланге НАТО. Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?» — отметили в посольстве.

Ранее консультативный орган при Правительстве Нидерландов рекомендовал рассмотреть возможность введения международного военного контингента на Украину после возможного перемирия. Группировку предлагается наделить мандатом на применение силы против России в случае необходимости.