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2 июля, 17:21

В Нидерландах предложили ввести войска на Украину после перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве Нидерландов рекомендовал европейским властям ввести на Украину международный военный контингент после достижения перемирия. Группировку предлагается наделить мандатом на применение силы против России в случае необходимости.

«Гарантии безопасности Украины должны заключаться в размещении не нейтральной мониторинговой миссии, а военного контингента, который сможет поспособствовать сдерживанию и защите от вооружённых нападений» — указано в отчёте совета.

Командующий силами должен получить полномочия для немедленного реагирования, включая применение силы в случае нарушения режима прекращения огня. В этой ситуации международные силы выступят в роли «второго эшелона» после украинской армии.

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Ранее Life.ru сообщал, что Украина получила от Евросоюза первый оборонный транш в размере €3,8 млрд в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства поступят в спецфонд госбюджета и направят на производство дронов, укрепление ОПК и срочные нужды фронта. Однако в Германии хотят лишить киевский режим дотаций из-за вскрывшихся деталей в деле о «Северных потоках».

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Александра Мышляева
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