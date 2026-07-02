В Нидерландах предложили ввести войска на Украину после перемирия
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Консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве Нидерландов рекомендовал европейским властям ввести на Украину международный военный контингент после достижения перемирия. Группировку предлагается наделить мандатом на применение силы против России в случае необходимости.
«Гарантии безопасности Украины должны заключаться в размещении не нейтральной мониторинговой миссии, а военного контингента, который сможет поспособствовать сдерживанию и защите от вооружённых нападений» — указано в отчёте совета.
Командующий силами должен получить полномочия для немедленного реагирования, включая применение силы в случае нарушения режима прекращения огня. В этой ситуации международные силы выступят в роли «второго эшелона» после украинской армии.
Ранее Life.ru сообщал, что Украина получила от Евросоюза первый оборонный транш в размере €3,8 млрд в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства поступят в спецфонд госбюджета и направят на производство дронов, укрепление ОПК и срочные нужды фронта. Однако в Германии хотят лишить киевский режим дотаций из-за вскрывшихся деталей в деле о «Северных потоках».
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