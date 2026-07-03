Число жертв Эболы в Конго выросло до 447 человек

В Демократической Республике Конго продолжает расти число жертв вспышки лихорадки Эбола. По данным министерства связи и СМИ страны, число погибших уже достигло 447 человек, а количество подтверждённых случаев заражения превысило 1460.

Согласно официальной статистике, только за последние сутки было зафиксировано ещё 54 новых случая заболевания и девять смертей. При этом 213 пациентов смогли выздороветь после заражения опасным вирусом.

Власти страны продолжают фиксировать новые случаи распространения инфекции на фоне роста заболеваемости в регионе. Ситуацию также отслеживает Всемирная организация здравоохранения, которая оценивает риск дальнейшего распространения вируса как высокий.

ВОЗ ранее признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей потенциальную угрозу для других стран.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал риски завоза лихорадки Эбола в страны ЕАЭС в связи с международными спортивными событиями. По его словам, зараза не может широко распространяться на чемпионате мира по футболу, поскольку команду заранее вывезли из Республики Конго, а сам вирус не передаётся воздушно-капельным путём. Он также отметил, что даже присутствие болельщиков не создаёт значимой угрозы распространения инфекции, а текущая вспышка, по его оценке, укладывается в цикличный характер заболевания.