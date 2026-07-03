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3 июля, 02:21

Боевики захватили приграничный город в ЦАР, погибли 28 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Неизвестные вооружёные люди захватили город Ам-Дафок в префектуре Вакага в ЦАР. Об этом сообщает радио Ndeke Luka со ссылкой на местные источники.

По предварительным данным, в результате нападения погибли не менее 28 человек, ещё 25 получили ранения.

Населённый пункт практически полностью разрушен. Кроме того, были разграблены запасы продовольствия, включая просо.

Также сообщается о нападениях на медицинские учреждения. Из-за этого пострадавшим жителям не смоли оказать помощь.

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