Боевики захватили приграничный город в ЦАР, погибли 28 человек

Неизвестные вооружёные люди захватили город Ам-Дафок в префектуре Вакага в ЦАР. Об этом сообщает радио Ndeke Luka со ссылкой на местные источники.

По предварительным данным, в результате нападения погибли не менее 28 человек, ещё 25 получили ранения.

Населённый пункт практически полностью разрушен. Кроме того, были разграблены запасы продовольствия, включая просо.

Также сообщается о нападениях на медицинские учреждения. Из-за этого пострадавшим жителям не смоли оказать помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что избранный президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера отверг критику Запада по поводу нейтральной позиции африканских стран в отношении конфликта на Украине. В то же время глава государства высказался за поиск мирного разрешения ситуации.