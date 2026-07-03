В МИД РФ назвали требование Сибиги сесть за стол переговоров абсурдным
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В МИД России резко отреагировали на заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги, который призвал Москву «сесть за стол переговоров». Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал подобные требования противоречивыми и лишёнными логики на фоне предыдущих решений Киева.
По его словам, ещё в 2022 году на Украине официально действовал запрет на любые переговоры с российским руководством. При этом дипломат напомнил, что прямые контакты между сторонами всё же проходили в 2025 году в Стамбуле, однако позднее Киев сам вышел из этого процесса.
«28 июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров»», – заявил Галузин в беседе с РИА «Новости», подчеркнув, что противоречия в позиции Киева очевидны.
Также он отметил, что украинская сторона неоднократно меняла подход к диалогу.
«Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причём не единожды», – добавил замминистра.
Ранее в Совете Федерации заявили, что Россия не отказывается от переговорного процесса и сохраняет готовность к серьёзному диалогу по Украине. Глава международного комитета СФ Григорий Карасин отметил, что со стороны Киева пока не поступает чётких и последовательных сигналов о готовности к обсуждению. Он также подчеркнул, что Москва ожидает конкретных предложений по повестке, при этом исключая участие Евросоюза и НАТО в любом формате переговоров.
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