В МИД России резко отреагировали на заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги, который призвал Москву «сесть за стол переговоров». Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал подобные требования противоречивыми и лишёнными логики на фоне предыдущих решений Киева.

По его словам, ещё в 2022 году на Украине официально действовал запрет на любые переговоры с российским руководством. При этом дипломат напомнил, что прямые контакты между сторонами всё же проходили в 2025 году в Стамбуле, однако позднее Киев сам вышел из этого процесса.

«28 июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров»», – заявил Галузин в беседе с РИА «Новости», подчеркнув, что противоречия в позиции Киева очевидны.

Также он отметил, что украинская сторона неоднократно меняла подход к диалогу.

«Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причём не единожды», – добавил замминистра.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Россия не отказывается от переговорного процесса и сохраняет готовность к серьёзному диалогу по Украине. Глава международного комитета СФ Григорий Карасин отметил, что со стороны Киева пока не поступает чётких и последовательных сигналов о готовности к обсуждению. Он также подчеркнул, что Москва ожидает конкретных предложений по повестке, при этом исключая участие Евросоюза и НАТО в любом формате переговоров.