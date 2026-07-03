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Регион
3 июля, 04:39

В Ростовской области отражена ночная атака БПЛА

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В Ростовской области ночью 3 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, БПЛА были уничтожены в Миллеровском районе.

По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Информация уточняется, на месте продолжают работу профильные службы.

Глава региона отметил, что атака была отражена в ходе дежурных мероприятий ПВО Минобороны России.

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Ранее Life.ru писал, что силы противовоздушной обороны Минобороны России продолжают отражать попытки пролёта беспилотников в сторону Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, были уничтожены ещё два БПЛА, направлявшихся к городу, после чего на местах падения обломков начали работу экстренные службы. В общей сложности с начала суток над столичным регионом уже сбито шесть вражеских беспилотников.

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Юния Ларсон
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