Швейцария обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
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Сборная Швейцарии уверенно преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу, обыграв команду Алжира со счётом 2:0. Матч 1/16 финала прошёл в канадском Ванкувере.
Швейцарцы быстро захватили инициативу и открыли счёт уже на 10-й минуте благодаря точному удару Бреля Эмболо. Сразу после перерыва преимущество европейской команды увеличил Дан Ндойе, установивший окончательный результат встречи.
Сборная Швейцарии в четвёртый раз подряд пробилась в число 16 сильнейших команд мирового первенства. При этом победа над Алжиром стала для неё лишь третьей в истории в матчах плей-офф чемпионатов мира. До этого швейцарцы выигрывали встречи на вылет только на турнирах 1934 и 1938 годов, когда оба раза доходили до четвертьфинала.
За путёвку в четвертьфинал команда Швейцарии поспорит с победителем пары Колумбия — Гана. Матч 1/8 финала состоится 7 июля.
Для Алжира поражение стало завершением выступления на турнире. Африканская сборная стала пятой командой с континента, вылетевшей уже на стадии 1/16 финала. Ранее борьбу за трофей завершили ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар и ДР Конго. На данный момент единственной африканской сборной, уже гарантировавшей себе место в четвертьфинале, остаётся Марокко.
Ранее Life.ru рассказывал, что вратарь сборной Испании Унаи Симон установил рекорд чемпионатов мира по «сухой» серии. Он помог своей команде разгромить Австрию и уверенно выйти в 1/8 финала.
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