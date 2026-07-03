Швейцария обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Швейцарии уверенно преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу, обыграв команду Алжира со счётом 2:0. Матч 1/16 финала прошёл в канадском Ванкувере.

Швейцарцы быстро захватили инициативу и открыли счёт уже на 10-й минуте благодаря точному удару Бреля Эмболо. Сразу после перерыва преимущество европейской команды увеличил Дан Ндойе, установивший окончательный результат встречи.

Сборная Швейцарии в четвёртый раз подряд пробилась в число 16 сильнейших команд мирового первенства. При этом победа над Алжиром стала для неё лишь третьей в истории в матчах плей-офф чемпионатов мира. До этого швейцарцы выигрывали встречи на вылет только на турнирах 1934 и 1938 годов, когда оба раза доходили до четвертьфинала.

За путёвку в четвертьфинал команда Швейцарии поспорит с победителем пары Колумбия — Гана. Матч 1/8 финала состоится 7 июля.

Для Алжира поражение стало завершением выступления на турнире. Африканская сборная стала пятой командой с континента, вылетевшей уже на стадии 1/16 финала. Ранее борьбу за трофей завершили ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар и ДР Конго. На данный момент единственной африканской сборной, уже гарантировавшей себе место в четвертьфинале, остаётся Марокко.