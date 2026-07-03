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3 июля, 06:35

Пластиковый «батискаф»: Краб залез в бутылку, застрял и два месяца бороздил Тихий океан

Краб два месяца дрейфовал в бутылке около Японии, застряв в ней из-за размеров

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Вблизи берегов Японии обнаружили пластиковую бутылку с крабом, который прожил в «темнице» около двух месяцев и вырос так, что не смог выбраться на свободу. Находку сделали исследователи из Хиросимского университета, проводившие океанические эксперименты. О крабе в импровизированном «батискафе» пишет портал Phys.org.

Морской плавающий краб забрался в бутылку будучи молодым. Его небольшие размеры позволили ему пробраться в узкое горлышко, диаметр которого не превышал 2,4 см. Ёмкость стала для малыша прекрасным убежищем, он оказался защищён от хищников и рыбаков. При этом в бутылку попадали частицы водорослей и мелкая рыбёшка — всё это стало кормом для обитателя «батискафа».

Однако через два месяца малыш значительно подрос, ему захотелось выбраться наружу, но теперь в горлышко пролезть уже не удалось. Так краб стал заложником своего убежища и ещё какое-то время дрейфовал у японских берегов, пока его не нашли. Учёным удалось точно установить период жизни животного в бутылке — два месяца. Сделать это позволил анализ налёта на пластике.

Океанологи ещё раз напомнили, что пластик не разлагается в природе, а значит выброшенный мусор может стать опасной ловушкой для морских обитателей. Ежегодно от пакетов, бутылок, сеток гибнут десятки животных, что создаёт угрозу для существования целых видов.

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Татьяна Миссуми
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