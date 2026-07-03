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3 июля, 06:41

Энергоснабжение Белгорода нарушено после атаки ВСУ

Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irisff

Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irisff

Белгород и прилегающие территории подверглись атаке со стороны украинских формирований. В результате инцидента в областном центре и округе возникли критические проблемы с коммунальными услугами.

Согласно информации оперштаба, нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого в ряде муниципалитетов наблюдаются перебои с подачей электричества и воды.

Помимо инженерных сетей, пострадало и личное имущество граждан. Осколками снарядов посекло пять легковых машин, припаркованных в зоне прилетов.

Сейчас на всех площадках работают бригады экстренных служб. Специалисты занимаются восстановлением штатного режима работы коммуникаций.

Сведения о других возможных разрушениях продолжают поступать и уточняются. Власти региона держат ситуацию под контролем.

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Ранее Life.ru писал, что этой ночью в Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Информацию подтвердили в региональном оперативном штабе, уточнив, что удар пришёлся по городской территории.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Оксана Попова
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