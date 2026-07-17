Антенны и терминал Starlink, мощная САУ и куча складов: Казаки бригады имени Платова перемалывают ВСУ в ДНР

Казачья мотострелковая бригада нанесла серию ударов по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). О деталях боевой работы в районе Николаевки рассказали в телеграм-канале 3-й общевойсковой армии.

«В зоне специальной военной операции в районе населённого пункта Николаевка ДНР активное участие в боевых действиях принимает 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И. Платова», — сообщили в официальном телеграм-канале портала «Российское Казачество».

За июнь подразделения казаков ликвидировали 11 укрытий, где находилась живая сила противника. Кроме того, бойцы вывели из строя 10 антенн спутниковой связи Starlink, восемь антенн ретрансляторов и пунктов управления беспилотниками.

В списке поражённых целей также значатся пять полевых складов, четыре хранилища с боеприпасами, терминал Starlink, самоходная пушка большой мощности 2С7 «Пион», склад горюче-смазочных материалов и вражеский пикап.