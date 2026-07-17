Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 20:02

Антенны и терминал Starlink, мощная САУ и куча складов: Казаки бригады имени Платова перемалывают ВСУ в ДНР

Бойцы казачьей бригады имени Платова уничтожили 11 укрытий ВСУ в ДНР за июнь

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Казачья мотострелковая бригада нанесла серию ударов по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). О деталях боевой работы в районе Николаевки рассказали в телеграм-канале 3-й общевойсковой армии.

«В зоне специальной военной операции в районе населённого пункта Николаевка ДНР активное участие в боевых действиях принимает 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И. Платова», — сообщили в официальном телеграм-канале портала «Российское Казачество».

«Терек» уже три года защищает Родину на СВО — эксклюзивные кадры казачьей разведки
«Терек» уже три года защищает Родину на СВО — эксклюзивные кадры казачьей разведки

За июнь подразделения казаков ликвидировали 11 укрытий, где находилась живая сила противника. Кроме того, бойцы вывели из строя 10 антенн спутниковой связи Starlink, восемь антенн ретрансляторов и пунктов управления беспилотниками.

В списке поражённых целей также значатся пять полевых складов, четыре хранилища с боеприпасами, терминал Starlink, самоходная пушка большой мощности 2С7 «Пион», склад горюче-смазочных материалов и вражеский пикап.

На страже Заполярья: Атаман самого северного казачьего форпоста России рассказал, как казаки будут защищать небо
На страже Заполярья: Атаман самого северного казачьего форпоста России рассказал, как казаки будут защищать небо

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Другие новости
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar