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3 июля, 08:01

Пчелиный «аборт»: У маток нашли способность чиститься от токсинов за счёт будущего потомства

В США выяснили, что пчелиная матка отправляет пестициды в яйца для самозащиты

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Пчелиная матка при длительном контакте с пестицидами может переносить токсичные вещества в яйца, тем самым обеззараживая свой организм. К такому выводу пришли исследователи, изучив влияние загрязнений на насекомых. Статья публикуется на портале Калифорнийского университета в Дейвисе.

Учёные описывают этот процесс как maternal offloading — материнский «сброс» токсинов. До этого открытия считалось, что рабочие пчёлы полностью фильтруют пищу, защищая матку от загрязнений. Однако выяснилось, что неблагополучная экосреда и длительное воздействие патогенов могут перегрузить организм насекомых, и токсины начинают копиться в теле матки.

Сбрасывая вредные вещества в яйца, пчелиная матка рискует остаться без потомства, но в данной иерархии её жизнь ценится выше. Поэтому природой задуман такой защитный механизм, резулирующий здоровье главной «дамы» в пчелином семействе.

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Ранее в Госдуме рассказали, что новые правила об обработке полей пестицидами, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, должны остановить массовую гибель пчёл в России. За последние 20 лет численность пчелиных семей сократилась катастрофически — с более чем 10 млн в 2000-е до менее 4 млн сейчас.

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Татьяна Миссуми
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