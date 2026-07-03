Пчелиный «аборт»: У маток нашли способность чиститься от токсинов за счёт будущего потомства

Пчелиная матка при длительном контакте с пестицидами может переносить токсичные вещества в яйца, тем самым обеззараживая свой организм. К такому выводу пришли исследователи, изучив влияние загрязнений на насекомых. Статья публикуется на портале Калифорнийского университета в Дейвисе.

Учёные описывают этот процесс как maternal offloading — материнский «сброс» токсинов. До этого открытия считалось, что рабочие пчёлы полностью фильтруют пищу, защищая матку от загрязнений. Однако выяснилось, что неблагополучная экосреда и длительное воздействие патогенов могут перегрузить организм насекомых, и токсины начинают копиться в теле матки.

Сбрасывая вредные вещества в яйца, пчелиная матка рискует остаться без потомства, но в данной иерархии её жизнь ценится выше. Поэтому природой задуман такой защитный механизм, резулирующий здоровье главной «дамы» в пчелином семействе.

Ранее в Госдуме рассказали, что новые правила об обработке полей пестицидами, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, должны остановить массовую гибель пчёл в России. За последние 20 лет численность пчелиных семей сократилась катастрофически — с более чем 10 млн в 2000-е до менее 4 млн сейчас.