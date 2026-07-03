Катя Лель раскрыла, где в реальной жизни можно встретить Кощея Бессмертного и Лешего

В сказках между строк сокрыта истина, а персонажи вроде Кощея Бессмертного и Лешего — это образы, которые реально присутствуют в мире. Об этом заявила заслуженная артистка России Катя Лель на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

Катя Лель рассказала о сокрытом смысле сказок. Видео © Пятый канал

По словам певицы в беседе с Пятым каналом, сказки преподносят очень верную информацию, но истина спрятана между строк. Если посмотреть на происходящее под другим углом, всегда можно найти людей, подходящих под эти энергии. Поэтому в каждой сказке, по её мнению, есть правда.

Рассказывая о предстоящем шоу, Лель призналась, что не увлекается активными хобби. Ей вполне хватает сцены: много времени и физических сил уходит на репетиции с танцорами, создание треков и подготовку к новым выступлениям.

Ранее Катя Лель попросила аудиторию выразить поддержку певице Ирине Отиевой, которая давно не появлялась на эстраде. Критик Сергей Соседов скептически отреагировал на такую заботу. Он объяснил исчезнование Отиевой не внешними обстоятельствами, а её личным выбором. По его словам, певица сама не стремится возвращаться на сцену. Критик также с иронией отозвался о Кате Лель, заявив, что та сегодня вспоминается лишь в контексте инопланетных новостей и скандалов, и предположил, что помощь нужна ей самой.