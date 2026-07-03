Аллегри сменил Конте: «Наполи» официально объявил нового главного тренера

Массимилиано Аллегри официально возглавил футбольный клуб «Наполи». Итальянский специалист подписал контракт до 30 июня 2029 года, сообщила пресс-служба команды.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис приветствовал нового наставника короткой фразой: «Добро пожаловать, Макс!». На посту главного тренера Аллегри сменил Антонио Конте.

Для 58-летнего специалиста это возвращение в Неаполь. В сезоне 1997/98 он выступал за «Наполи» как футболист, а теперь впервые будет руководить командой.

Предыдущим клубом Аллегри был «Милан», который он покинул после завершения сезона. Миланская команда заняла пятое место в чемпионате Италии.

Главные успехи тренера связаны с «Ювентусом». Вместе с туринским клубом Аллегри пять раз подряд становился чемпионом Италии, четырежды подряд выигрывал Кубок страны и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов. Ещё одно чемпионство он завоевал во время первого периода работы в «Милане».

Новый главный тренер «Наполи» начнёт подготовку команды к сезону-2026/27. По данным итальянских СМИ, официальная презентация Аллегри ожидается 14 июля, однако клуб дату мероприятия пока не объявлял.