Вашингтон уличили в страхе разругаться с Россией из-за Прибалтики

Американские власти сократили поддержку НАТО из-за опасений, что напряжённость в отношениях с Россией может перерасти в более серьёзный конфликт. Об этом пишет The Economist. По данным издания, в администрации президента Дональда Трампа дали союзникам понять, что Вашингтон не хочет ввязываться в войну за страны Прибалтики.

Причиной такого подхода называют «риск эскалации с Россией». Этот сигнал, как отмечает газета, вызвал беспокойство у европейских партнёров по альянсу. Общий настрой американской стороны всё чаще воспринимается как «анти-европейский». На этом фоне в Старом Свете усиливаются сомнения в том, насколько надёжными остаются прежние гарантии безопасности со стороны США.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от союзников по альянсу первого официального отчёта о выполнении обязательств по увеличению оборонных расходов на предстоящем саммите в Анкаре. Как сообщил дипломат, встреча, намеченная на 7-8 июля, станет своего рода «проверкой» после прошлогоднего саммита в Гааге, где страны НАТО согласились на целевой показатель в 5% от ВВП.