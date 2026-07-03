«Ракеты полетят и туда»: В России оценили планы НАТО по производству Patriot для Украины

Страны НАТО строят в Германии и Румынии заводы по выпуску ракет для систем Patriot. Готовую продукцию планируют передавать Киеву. Однако лицензию на собственное производство Украина от Вашингтона не получит, заявил «Газете.ru» военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик пояснил: это связано с высокой секретностью технологий. Американцам невыгодно, чтобы комплектующие попали в руки российских специалистов. Поэтому производственные мощности размещают за пределами Украины, где они менее уязвимы.

Однако эксперт не исключил, что в случае эскалации конфликта с НАТО эти объекты могут быть атакованы. Заводы, по его оценке, заработают в ближайшие годы, и при обострении российские ракеты «полетят и туда».

А ранее в ВСУ признали, что войскам не хватает систем Patriot после провала защиты от баллистики. Перехват баллистических целей в ночь на 2 июля прошёл не так, как хотелось бы Киеву. Там отметили, что для борьбы с таким типом угроз сегодня эффективна либо пассивная защита — укрытия, либо активная — Patriot с ракетами, которых крайне недостаёт.