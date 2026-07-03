«Духи для удачи»: DAVA раскрыл, как жена помогает ему совмещать творчество и отцовство

Блогер, актёр и продюсер DAVA признался, что именно поддержка супруги помогает ему успешно совмещать проекты с творчеством и отцовством. Об этом он рассказал на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

DAVA рассказал, как супруга поддерживает его в работе. Видео © Пятый канал

По словам Давида Манукяна, его жена, певица Мари Краймбрери, не только даёт ему пространство для самовыражения, но и готова вместе погружаться в любые авантюры. Он подчеркнул, что не боится пробовать что-то новое именно благодаря колоссальной поддержке семьи.

Артист поделился с Пятым каналом трогательной историей. Когда Мари не смогла приехать на его шоу, где он играл роль библиотекаря, она заранее вручила ему флакон духов соответствующей тематики. Сказала надушиться, чтобы вечер сложился благополучно. DAVA добавил, что для него это и есть настоящая поддержка.

А Павел Деревянко накануне 50-летия рассказал, что встретил юбилей с ощущением сил и счастья. Один из новых этапов его жизни связан с модой: вместе с женой Зоей он открыл в Москве бутик авторской одежды и запустил собственный бренд. Коллекция для женщин, мужчин и молодёжи строится на комфорте, универсальности и идее свободы быть собой.