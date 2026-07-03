Министерство промышленности и торговли Чехии готовит поездку деловой делегации на Украину. Одна из целей визита — договориться о лицензиях на добычу газа, сообщил первый вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек порталу Idnes.

«В рамках бизнес-миссии запланированы встречи с представителями украинского правительства и переговоры о лицензиях на добычу газа на Украине», — процитировал собеседника портал.

Ранее Гавличек провёл переговоры с руководителями чешских компаний, которые уже работают на украинском рынке. На встрече обсуждали, как усилить государственную поддержку такого бизнеса. Глава Минпромторга считает, что после окончания конфликта украинский рынок станет особенно интересен зарубежным предпринимателям.

Политик заявил, что сразу после завершения боевых действий Чехии следует оперативно нарастить производственные мощности, поскольку украинская сторона, по его прогнозам, столкнётся с острым дефицитом товаров и оборудования. В первую очередь, подчеркнул он, речь идёт об энергетическом секторе, строительной отрасли и системе здравоохранения, где чешская продукция будет особенно востребована.

Ранее политолог Вадим Трухачёв заявил, что провал «Чешской инициативы» не остановит помощь Киеву со стороны Европы. Эксперт пояснил, что Прага взяла на себя обязательства, которые не повторили другие страны, а прежнее правительство пыталось возглавить антироссийский курс, но общество не поддержало конфронтацию.