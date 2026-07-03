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3 июля, 09:05

Илон Маск теряет ещё одного министра — глава Минкульта Британии покидает X из-за «оскорблений»

Британский министр и её ведомство покидают X из-за «оскорблений и дезинформации»

Лиза Нэнди. Обложка © ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN

Лиза Нэнди. Обложка © ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Лиза Нэнди объявила, что покидает социальную сеть X (бывший Twitter) вместе со своим ведомством. В своём прощальном посте она заявила, что платформа, «изначально задуманная для свободы слова и самовыражения, теперь потворствует оскорблениям и дезинформации в ущерб содержательным дискуссиям».

Нэнди также отметила, что X «нездоров для демократии и сообществ». Её ведомство стало вторым правительственным департаментом, покинувшим платформу после офиса генпрокурора.

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Наталья Демьянова
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