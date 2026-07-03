Илон Маск теряет ещё одного министра — глава Минкульта Британии покидает X из-за «оскорблений»

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Лиза Нэнди объявила, что покидает социальную сеть X (бывший Twitter) вместе со своим ведомством. В своём прощальном посте она заявила, что платформа, «изначально задуманная для свободы слова и самовыражения, теперь потворствует оскорблениям и дезинформации в ущерб содержательным дискуссиям».

Нэнди также отметила, что X «нездоров для демократии и сообществ». Её ведомство стало вторым правительственным департаментом, покинувшим платформу после офиса генпрокурора.

Ранее суд в Калифорнии закрыл иск Илона Маска к OpenAI, сочтя, что бизнесмен пропустил все допустимые сроки для его подачи. Присяжные решили, что разбирательство невозможно именно из-за истечения трёхлетнего срока давности. Судья согласилась с таким вердиктом и поставила в деле точку.