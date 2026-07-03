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3 июля, 09:10

СК просит арестовать экс-главу Росавиации Нерадько за мошенничество

Обложка © Telegram / Росавиация

Обложка © Telegram / Росавиация

Бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько задержали по подозрению в мошенничестве. Следователи в суде ходатайствуют, чтобы его арестовали.

Об этом сообщили в Хорошевском суде Москвы, где подтвердили, что Нерадько обвиняют по серьёзной статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и просят суд отправить его в СИЗО.

Бывшему главе Росавиации Нерадько грозит до 10 лет колонии
Бывшему главе Росавиации Нерадько грозит до 10 лет колонии

Александр Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023-го его освободили от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства России. В марте 2025 года был арестован бывший заместитель руководителя Росавиации Сергей Тимошенко, ранее занимавший пост заместителя губернатора Брянской области.

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Наталья Демьянова
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