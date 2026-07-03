«Мировое соглашение»: Сын Алибасова предложил жене видеться с дочкой только в его присутствии

Спор вокруг малолетней дочери Бари Алибасова-младшего и его супруги Арины пришёл к первому судебному решению. Пресненский суд Москвы определил, что на период разбирательства девочка будет проживать с матерью.

Конфликт разгорелся после январской ссоры пары в Нижнем Новгороде. С тех пор ребёнок жил с отцом и дедом в Москве. Арина подала иск, потребовав определить место жительства дочери с ней и немедленно передать ей девочку до финала разбирательства.

На заседании 2 июля представители Алибасова-младшего предложили мировую, узнал сайт MK.ru. Отец не возражает против встреч матери с ребёнком и даже готов помогать деньгами, но при условии, что свидания будут проходить под присмотром — его или третьих лиц. Причину он объясняет якобы нестабильным состоянием бывшей жены, что ещё предстоит проверить.

Параллельно юристы отца ходатайствовали о назначении психолого-психиатрической экспертизы для обоих родителей. По их мнению, только такое исследование позволит установить, кто способен должным образом заботиться о девочке.

Судья вынесла промежуточный вердикт: до завершения процесса Эмма останется с матерью. Определение можно обжаловать в течение 15 дней. Представитель Алибасова-младшего Юлия Вербицкая-Линник уже подтвердила изданию, что сторона отца пойдёт в Мосгорсуд. Она отметила, что окончательную точку ставить рано, поскольку органы опеки своё слово ещё не сказали, а экспертиза не назначена.

Арина Алибасова настаивает на своём: малолетний ребёнок должен быть с матерью, а передача дочери отцу нарушила привычный уклад жизни девочки. Теперь слово за вышестоящей инстанцией.

Ранее блогерша Арина Савастру добилась временной опеки над сыном на период суда над арестованным мужем-американцем. Она сообщила в соцсетях, что полная опека над Дэймоном оформлена, но лишь до окончательного вердикта. Девушка обвиняла экс-супруга в похищении ребёнка.