Песков: Калининградская область находится в приоритете у президента РФ

Калининградская область остаётся одним из приоритетных регионов в работе президента России Владимира Путина и правительства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что это регион с особым географическим положением, поэтому требует постоянного внимания со стороны федерального центра.

«Калининград — это очень важная составляющая часть ежедневной работы [президента РФ]. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это, с учётом недружественного положения, требует от федерального центра особой заботы», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что вопросы развития области решаются на постоянной основе, включая снабжение, финансирование и долгосрочные программы. Регион «постоянно находится на повестке дня» у федеральных властей.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в преддверии 80-летия образования региона. Он отметил серьёзные успехи региона в экономике и науке. Также обсуждались инвестиционные программы и реализуемые проекты.