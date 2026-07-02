Путин поддержал дополнительные поставки топлива в Калининградскую область
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Калининградская область сможет рассчитывать на приоритетные поставки дополнительных объёмов топлива. Обращение губернатора региона Алексея Беспрозванных поддержал президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава региона во время беседы с президентом 2 июля поднял вопрос обеспечения жителей бензином и дизельным топливом. Теперь механизм и объёмы дополнительных поставок должны проработать профильные ведомства.
Путин также одобрил просьбу выделить средства на субсидированные авиабилеты для калининградцев. Такая программа позволяет жителям покупать билеты по сниженным тарифам за счёт государственной поддержки.
Ещё одной поддержанной инициативой стало приобретение дополнительных паромов. Они необходимы региону для перевозки пассажиров и грузов с учётом его территориальной отделённости от основной части России.
По словам Пескова, все три вопроса будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента. Сроки принятия конкретных решений и объёмы финансирования пока не названы.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом напомнил, что ради российских потребителей уже временно ограничен вывоз бензина и авиационного керосина. Теперь власти обсуждают, нужно ли распространить такую же меру и на дизельное топливо.
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