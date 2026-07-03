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3 июля, 09:33

Песков: ЕС превращается в военно-политико-экономический блок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, в Евросоюзе происходит становление военной идентичности. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик», — отметил представитель Кремля.

Песков: РФ примет дополнительные меры безопасности из-за эскалации со стороны ЕС
Песков: РФ примет дополнительные меры безопасности из-за эскалации со стороны ЕС

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличить объёмы производства оборонной промышленности и пополнить арсеналы стран альянса по обе стороны Атлантического океана. Также он заявил что Россия является долгосрочной угрозой для блока, и это «не даёт ему спокойно спать».

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Александра Вишнякова
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