Экс-замглавы Росавиации Махова задержали в Москве по делу о мошенничестве

В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержан Константин Махов — в прошлом он был заместителем бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько. Данную информацию передал Telegram-канал SHOT.

В федеральном агентстве воздушного транспорта задержанный курировал вопросы строительства и обновления аэропортовой инфраструктуры. По данным канала, следствие вменяет ему хищение денежных средств в составе организованной группы. Материалы расследования уже переданы на рассмотрение судебной инстанции.

Трудовая деятельность Махова в Росавиации продолжалась с 2008 по 2017 год. Теперь экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, что экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали по подозрению в мошенничестве. Бывшему руководителю ведомства вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ, которая относится к категории тяжких. Он возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта с 2009 по 2023 год. Свой пост он покинул в сентябре 2023-го.