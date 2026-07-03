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Регион
3 июля, 09:54

Экс-замглавы Росавиации Махова задержали в Москве по делу о мошенничестве

Константин Махов. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Константин Махов. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержан Константин Махов — в прошлом он был заместителем бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько. Данную информацию передал Telegram-канал SHOT.

В федеральном агентстве воздушного транспорта задержанный курировал вопросы строительства и обновления аэропортовой инфраструктуры. По данным канала, следствие вменяет ему хищение денежных средств в составе организованной группы. Материалы расследования уже переданы на рассмотрение судебной инстанции.

Трудовая деятельность Махова в Росавиации продолжалась с 2008 по 2017 год. Теперь экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Бывшему главе Росавиации Нерадько грозит до 10 лет колонии
Бывшему главе Росавиации Нерадько грозит до 10 лет колонии

Напомним, что экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали по подозрению в мошенничестве. Бывшему руководителю ведомства вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ, которая относится к категории тяжких. Он возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта с 2009 по 2023 год. Свой пост он покинул в сентябре 2023-го.

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Юлия Сафиулина
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