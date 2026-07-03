Москвич получил тяжёлые ожоги, пытаясь справиться с борщевиком

В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве врачи помогли мужчине, который получил тяжёлые ожоги после контакта с борщевиком. Об этом рассказали в телеграм-канале «Московская медицина».

Пациент самостоятельно пытался вырвать растение, не используя защитную одежду. После этого у него развились обширные поражения кожи на руках, шее и других участках тела, и его доставили в медучреждение.

Лечение проводили совместно специалисты токсикологического и ожогового отделений. Врачи провели детоксикацию, обработали поражённые участки и выполнили перевязки для контроля заживления и предотвращения осложнений. Состояние пациента удалось стабилизировать, после курса терапии его выписали в удовлетворительном состоянии.

Медики напоминают, что сок борщевика содержит вещества, резко повышающие чувствительность кожи к солнечному свету. Даже краткий контакт без защиты может привести к серьёзным химическим ожогам с образованием пузырей.

Ранее в институт имени Склифосовского угодили двое москвичей, которые хотели укрепить здоровье при помощи борщевика и яда гадюки. Обоих горе-экспериментаторов привели в порядок в токсикологическом центре, а через несколько дней выписали домой.