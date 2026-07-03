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3 июля, 09:44

МО РФ: Контроль над Александровкой открывает путь для продвижения к Покровскому

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Освобождение Александровки в Днепропетровской области усилило позиции российских подразделений на правом берегу реки Волчья. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, установление контроля над населённым пунктом укрепило положение группировки «Восток» и позволило занять более выгодные рубежи для дальнейших действий. В Минобороны уточнили, что занятый район действует во взаимодействии с ранее взятыми под контроль населёнными пунктами — Добропасово, Писанцами и Новоскелеватым.

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Минобороны России заявило, что за минувшую неделю российские подразделения установили контроль над 11 населёнными пунктами в Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике. В числе населённых пунктов, перешедших под контроль, — село Александровка. Также в Минобороны сообщили, что группировка войск «Север» в ходе наступательных действий заняла населённый пункт Украинское в Харьковской области.

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Николь Вербер
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