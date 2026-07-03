В Сыктывкаре не менее десяти посетителей пиццерии заразились сальмонеллёзом

В Сыктывкаре произошла вспышка сальмонеллёза. Не менее десяти человек отравились в пиццерии «Милано», утверждает SHOT ПРОВЕРКА.









По данным телеграм-канала, пострадавшие заказывали пиццу и роллы в точке сети, расположенной на проспекте Бумажников. После посещения заведения у них появились симптомы острой кишечной инфекции — сильные боли в животе, рвота, диарея и высокая температура.

Часть заболевших была госпитализирована. По результатам обследования у пациентов выявили сальмонеллу.

После поступления жалоб специалисты Роспотребнадзора провели проверку двух заведений сети. В ходе инспекции были обнаружены многочисленные нарушения санитарных требований, включая несоблюдение правил хранения продукции, организации производственных процессов, проведения медосмотров и подготовки персонала.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела. Работа обеих пиццерий временно приостановлена, а материалы проверки направлены в суд.

Сотрудников заведений направят на бактериологическое обследование, после чего в помещениях проведут дезинфекцию. При этом представители «Милано», отвечая на жалобы посетителей, заявляли, что причиной ухудшения самочувствия мог стать распространяющийся в городе вирус, а также утверждали, что выпускаемая продукция проходит необходимый контроль.

Ранее в кафе Mola Mola в Нижнем Новгороде произошло массовое отравление: минимум семь человек заболели, трое госпитализированы, включая трёхлетнего ребёнка, с предварительным диагнозом сальмонеллёз. Посетители связывают симптомы с «Завтраком капитана», работа кафе приостановлена, а ранее на него уже жаловались на антисанитарию.