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Регион
29 июня, 09:31

В Астрахани 14 человек остаются в больнице после вспышки сальмонеллёза

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После употребления продукции одного из гастрономов Астрахани в больницах продолжают лечение 14 человек, заразившихся сальмонеллёзом. Среди госпитализированных — четверо детей.

По данным Минздрава Астраханской области, всего с 24 по 29 июня в областную инфекционную клиническую больницу поступили 17 пациентов с подтверждённым диагнозом.

К утру 29 июня под наблюдением врачей остаются 14 человек. Двое пациентов были выписаны в удовлетворительном состоянии после отказа от дальнейшего лечения в стационаре.

Не только рыбные котлеты: Отравившиеся в Астрахани ели курицу из «Михайловского»
Не только рыбные котлеты: Отравившиеся в Астрахани ели курицу из «Михайловского»

Напомним, в Астрахани число госпитализированных с сальмонеллёзом после посещения гастронома «Михайловский» достигло 23 человек, включая бывшего министра здравоохранения региона, и остановлен рыбный цех, чья продукция стала причиной отравления. Одна из пострадавших скончалась, возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура.

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Дарья Денисова
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