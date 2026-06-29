В Астрахани 14 человек остаются в больнице после вспышки сальмонеллёза

После употребления продукции одного из гастрономов Астрахани в больницах продолжают лечение 14 человек, заразившихся сальмонеллёзом. Среди госпитализированных — четверо детей.

По данным Минздрава Астраханской области, всего с 24 по 29 июня в областную инфекционную клиническую больницу поступили 17 пациентов с подтверждённым диагнозом.

К утру 29 июня под наблюдением врачей остаются 14 человек. Двое пациентов были выписаны в удовлетворительном состоянии после отказа от дальнейшего лечения в стационаре.