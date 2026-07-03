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3 июля, 09:48

Ловить — не переловить: Ядовитая фугу заполонила побережье Приморья

Аномальное тепло пригнало к Приморью ядовитых рыб фугу

Приморский край стал ареной для массового вылова одних из самых опасных обитателей мирового океана. Аномальное потепление воды привело к берегам региона экзотических, но смертоносных гостей, в числе которых — ядовитые рыбы фугу. Теперь они почти ежедневно попадаются на спиннинги, даже в непосредственной близости от Владивостока, сообщает Amur Mash.

В Приморье массово ловят фугу. Видео © Telegram / Amur Mash

Этих рыб обходят стороной все живые существа, от птиц до зверей, осознавая их смертельную угрозу. Человеку также следует держаться подальше: их токсин способен убить даже от случайного прикосновения. Однако, похоже, местные жители совершенно не ведают страха.

Опасная гостья: Суровые сахалинские рыбаки голыми руками вытащили на берег акулу
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И без того тревожное лето усугубляется нашествием акул. Эти хищницы прочно обосновались даже в излюбленных туристами местах, замеченные плавающими среди людей в Триозёрье и у причала в Находке.

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Обложка © Telegram / Amur Mash

Наталья Демьянова
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