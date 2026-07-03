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3 июля, 09:53

Роскомнадзор опроверг блокировку игр EA Sports FC и Battlefield 6

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gguy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gguy

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6. Поводом для разъяснения стали жалобы пользователей на возможные сбои в работе сервисов Electronic Arts.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6», — подчеркнули в ведомстве.

В РКН не уточнили причины технических проблем, с которыми столкнулись игроки.

EA Sports FC — серия футбольных симуляторов от Electronic Arts, пришедшая на смену франшизе FIFA после завершения партнёрства с Международной федерацией футбола. Игра предлагает реалистичный геймплей, лицензированные клубы и режимы карьеры и онлайн-соревнований. Battlefield — серия шутеров от первого лица от Electronic Arts, известная масштабными сетевыми сражениями с участием техники, пехоты и разрушаемого окружения.

РКН заявил, что не ограничивал доступ к форуму Hip-Hop Ru
РКН заявил, что не ограничивал доступ к форуму Hip-Hop Ru

Кроме того, в Роскомнадзоре ранее заявляли, что ведомство не ограничивало доступ к Twitch в России. С чем связаны периодические проблемы при попытках загрузить прямые трансляции — неизвестно.

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Полина Никифорова
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