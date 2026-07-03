Роскомнадзор опроверг блокировку игр EA Sports FC и Battlefield 6

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6. Поводом для разъяснения стали жалобы пользователей на возможные сбои в работе сервисов Electronic Arts.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6», — подчеркнули в ведомстве.

В РКН не уточнили причины технических проблем, с которыми столкнулись игроки.

EA Sports FC — серия футбольных симуляторов от Electronic Arts, пришедшая на смену франшизе FIFA после завершения партнёрства с Международной федерацией футбола. Игра предлагает реалистичный геймплей, лицензированные клубы и режимы карьеры и онлайн-соревнований. Battlefield — серия шутеров от первого лица от Electronic Arts, известная масштабными сетевыми сражениями с участием техники, пехоты и разрушаемого окружения.

Кроме того, в Роскомнадзоре ранее заявляли, что ведомство не ограничивало доступ к Twitch в России. С чем связаны периодические проблемы при попытках загрузить прямые трансляции — неизвестно.