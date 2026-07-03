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3 июля, 09:56

Морколлегия РФ утвердила программу по военно-морской деятельности до 2050 года

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Министерство обороны России разработало проект государственной политики в сфере военно-морской деятельности до 2050 года. Этот документ, призванный обеспечить национальную безопасность на море, был представлен на рассмотрение Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.

Заседание возглавил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Проект определяет морские угрозы и вызовы для России, а также формирует цели и задачи для обеспечения национальной безопасности в этой области.

«Подготовленный Минобороны проект основ определяет угрозы и вызовы РФ в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности», — указано в сообщении.

Россия и АСЕАН договорились сотрудничать в сфере морской безопасности
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Ранее сообщалось, что ракетный корабль «Шторм» проекта 22800 спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Церемония состоялась 1 июля, в день 90-летия предприятия.

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Наталья Демьянова
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