Морколлегия РФ утвердила программу по военно-морской деятельности до 2050 года
Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Министерство обороны России разработало проект государственной политики в сфере военно-морской деятельности до 2050 года. Этот документ, призванный обеспечить национальную безопасность на море, был представлен на рассмотрение Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.
Заседание возглавил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Проект определяет морские угрозы и вызовы для России, а также формирует цели и задачи для обеспечения национальной безопасности в этой области.
«Подготовленный Минобороны проект основ определяет угрозы и вызовы РФ в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ракетный корабль «Шторм» проекта 22800 спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Церемония состоялась 1 июля, в день 90-летия предприятия.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.