Морколлегия РФ утвердила программу по военно-морской деятельности до 2050 года

Министерство обороны России разработало проект государственной политики в сфере военно-морской деятельности до 2050 года. Этот документ, призванный обеспечить национальную безопасность на море, был представлен на рассмотрение Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.

Заседание возглавил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Проект определяет морские угрозы и вызовы для России, а также формирует цели и задачи для обеспечения национальной безопасности в этой области.

«Подготовленный Минобороны проект основ определяет угрозы и вызовы РФ в Мировом океане, формирует систему целей, задач и направлений обеспечения национальной безопасности в области военно-морской деятельности», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракетный корабль «Шторм» проекта 22800 спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Церемония состоялась 1 июля, в день 90-летия предприятия.