«Хранить нельзя распространять»: Адвокат объяснила, как наказать экс-партнёра за публикацию ваших фото

Расставание — это всегда больно. Но когда бывший возлюбленный превращает ваши общие или личные снимки в оружие, ситуация переходит на новый, куда более опасный уровень. Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнёры» Надежда Швырева в комментарии для Life.ru рассказала, что делать, если экс-партнёр игнорирует просьбы удалить ваши кадры, рассылает их общим знакомым или угрожает выложить в сеть. И объяснила, где заканчивается личное и начинается уголовное преступление.

Российское законодательство чётко разделяет простое владение снимками и их публикацию. Если бывший хранит ваши фотографии в смартфоне или компьютере и никому их не показывает, заставить его нажать кнопку «удалить» юридически почти невозможно. Само по себе пассивное хранение — это ещё не нарушение. Но как только фотографии всплывают в соцсетях, групповых чатах или отправляются третьим лицам без вашего одобрения — юридически ситуация выглядит иначе. Согласно ст. 152.1 ГК РФ любое использование изображения человека возможно только с его согласия. Надежда Швырева Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнёры»

Если экс-партнёр выкладывает ваши снимки на своих страницах, рассылает кадры друзьям, коллегам или родственникам, использует фотографии как инструмент для шантажа или публичного унижения — это уже нарушение закона. Особый случай — распространение интимных изображений. Это не просто «семейный вопрос», а уголовное преступление по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Адвокат советует действовать поэтапно. Сначала зафиксируйте нарушение: сделайте скриншоты публикаций и переписок с датой и URL-адресом. Для суда эти скриншоты лучше заверить у нотариуса, чтобы оппонент не смог сказать: «Это фотошоп». Затем направьте бывшему чёткую претензию с требованием удалить снимки (текстом в мессенджере, по email или заказным письмом) — это станет доказательством, что вы пытались решить вопрос мирно.

«Если бывший решил заняться подобным видом мести, не тратьте время на уговоры. Пишите заявление в правоохранительные органы. Здесь должна включаться уголовная ответственность. Ваше согласие сфотографироваться в момент, когда вы были счастливы вместе, не равно согласию на то, чтобы эти кадры гуляли по Интернету после вашего расставания», — отметила Швырева.

Ранее в России обнаружили закрытые интернет-сообщества, где тысячи мужчин обмениваются интимными фото своих жён и планируют реальные встречи, оценивая внешность и фантазируя о контактах, при этом участие платное — 900 рублей. В некоторых группах действует балльная система с наградой — анкетой другой жены для знакомства.