Не проситель, а партнёр: Глава МИД Украины Сибига рассказал, зачем ездил в Токио

Украина стремится перенять японский опыт восстановления страны после бедствий и рассчитывает на технологическое сотрудничество в сфере безопасности. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам своего визита в Токио.

«Уникальный опыт Японии в восстановлении после катастроф является чрезвычайно важным для Украины. В то же время уникальный боевой опыт Украины имеет важное значение для безопасности Японии», — приводит его слова пресс-служба украинского МИД.

По словам Сибиги, поездка по азиатским государствам подошла к концу, а её центральным событием стал двухдневный визит в Токио. Министр отметил, что за двое суток украинская делегация успела провести 18 встреч — с руководителями Японии, предпринимателями и специалистами из экспертного сообщества.

Сибига подчеркнул, что основной темой переговоров стало изменение места Украины в мире. Он пояснил, что страна хочет перейти от роли получателя внешней помощи к статусу партнёра, обладающего собственными технологиями и опытом в вопросах безопасности.

До этого стало известно, что японские силы самообороны впервые отправят своих офицеров в командование НАТО по Украине. Как сообщала The Japan Times со ссылкой на оборонное ведомство, речь идёт о четырёх военных, которые займутся координацией поставок техники и подготовкой украинских бойцов. В министерстве при этом уточнили, что участвовать в боях они не будут.