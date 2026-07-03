Три квартиры на 160 млн и «скромный» Lexus: Что успел нажить арестованный экс-глава Росавиации

У семьи бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько, попавшего в скандал по делу о мошенничестве, имеется недвижимость общей стоимостью не менее 160 миллионов рублей — это три квартиры в Москве и представительский автомобиль Lexus RX350. Об этом пишет Mash.

Согласно информации Telegram-канала, самая дорогая недвижимость стоимостью 95 миллионов рублей принадлежит непосредственно Нерадько — это элитная квартира площадью 200 квадратных метров на проспекте Вернадского. На детей и внуков оформлены более скромные объекты недвижимости: квартира площадью 97 квадратных метров на улице Коштоянца стоимостью 55 миллионов и однокомнатная квартира на Марьиной роще за 20 миллионов, которая записана на сына бывшего чиновника Павла.

У арестованного экс-главы Росавиации Нерадько нашли недвижимость на 160 млн рублей. Фото Telegram / Mash

Также на Павла оформлен Lexus RX350 2024 года выпуска, цена которого начинается от 7 миллионов рублей. По неподтверждённым данным, 40-летний Павел Нерадько несколько лет назад переехал в Париж и теперь редко бывает в России. Другие члены семьи Нерадько часто совершают дорогие поездки по Европе, посещая Германию, Италию, Грецию и Кипр. Сам Александр Нерадько в последние годы часто выезжал в Дубай.

Напомним, Нерадько арестовали по делу мошенничестве в особо крупном размере. Его защита уже подала жалобу на решение суда. Экс-глава Росавиации подозревается в мошенничестве с госконтрактами. Ведомство он возглавлял с с 2009 года, но в 2023-м его освободили от должности.