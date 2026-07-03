Полиция Монако задержала двоих мужчин по делу о взрыве

Полиция Монако задержала двух человек в рамках расследования недавнего взрыва. Об этом сообщает телеканал BFMTV, сославшись на данные прокуратуры.

По версии следствия, разыскиваемая гражданка Украины «действовала не в одиночку». Устанавливается, помогали ли задержанные мужчины организовать преступление или скрыться с места событий.

Степень вовлечённости фигурантов еще предстоит выяснить. Расследование началось после инцидента 29 июня, где пострадали три человека.

Ранее по этому делу Интерпол начал поиски 39-летней Анастасии Березовской. Она остается ключевой фигурой и главной подозреваемой в организации взрыва. О мотивах её поступка пока не сообщается.

В ближайшее время задержанных допросят, чтобы восстановить полную картину случившегося.

Напомним, вечером 29 июня в центре Монако произошёл взрыв у входа в жилой дом, в результате которого пострадали трое членов одной семьи, включая ребёнка; по данным СМИ, одной из целей был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, ранее попавший под санкции Украины. По подозрению в совершении преступления разыскивается женщина. Ранее Интерпол опубликовал ориентировку на неё.