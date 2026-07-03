В семье из ХМАО родилась Россия

В Новоаганске (ХМАО) в семье Вениамина и Марии Айваседа родилась девочка, которой дали имя Россия. Решение о выборе имени принял глава рода — прадедушка новорождённой. Об этом рассказали в администрации Нижневартовского района Югры.

В администрации посёлка сообщили, что семья относится к коренным малочисленным народам Севера, где решения старших членов рода имеют особое значение и часто определяют важные семейные вопросы.

Девочка стала третьим ребёнком в семье. Родители уже воспитывают двух сыновей — Кирилла и Глеба. В администрации отметили, что имя символизирует связь семьи с Родиной и продолжение традиций древнего рода.

Ранее в Белгородской области у гражданки Мали родился мальчик с именем Исса, чьё имя в переводе с местного языка означает Иисус. В ряде государств Африки и Азии оно ассоциируется с пророком и наделяется особым сакральным смыслом.