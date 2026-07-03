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3 июля, 10:58

Парламент Армении восьмого созыва завершил работу после последнего заседания

Обложка © ТАСС / Sergei Grits / АР

Обложка © ТАСС / Sergei Grits / АР

Парламент Армении восьмого созыва провёл в пятницу последнее заседание и официально завершил свою работу.

На финальной сессии депутаты правящей фракции «Гражданский договор» приняли ряд изменений, включая ужесточение норм депутатской этики, усиление ответственности за подкуп избирателей и ограничения на голосование для граждан, проживающих за рубежом.

Спикер парламента Ален Симонян поблагодарил коллег за работу и выразил поддержку кандидату от своей партии Рубену Рубиняну, которого выдвинули на пост председателя нового созыва.

По итогам выборов 7 июня большинство мест получила партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, набравшая около 49,7% голосов. Оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» получили 23,3% и 9,9% соответственно.

Семь политических сил оспорили результаты голосования в Конституционном суде. Решение по иску ожидается 4 июля, после чего может быть назначено первое заседание нового парламента.

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Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие в промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мероприятие пройдёт с 6 по 9 июля. Информация о визите Пашиняна появилась на сайте выставки 2 июля.

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Полина Никифорова
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