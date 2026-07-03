Жители Марианских островов готовятся к супертайфуну «Бави»

Жители американских территорий в западной части Тихого океана начали подготовку к возможному удару супертайфуна «Бави». Особую тревогу ситуация вызывает на Северных Марианских островах, которые ещё не оправились от разрушительного циклона «Синлаку», обрушившегося на регион весной этого года, сообщает USNEWS.

По прогнозам Национальной метеорологической службы США, уже к вечеру воскресенья или началу понедельника «Бави» может усилиться до категории супертайфуна. Для этого скорость устойчивого ветра в его эпицентре должна превысить 241 км/ч.

По состоянию на пятницу циклон находился примерно в 1,2 тысячи километров к востоку от острова Гуам, а скорость ветра достигала 129 км/ч.

Жители Северных Марианских островов опасаются повторения весенней катастрофы. После супертайфуна «Синлаку», ставшего самым мощным тропическим циклоном года, сотни домов были разрушены, часть населения до сих пор проживает во временных убежищах, а восстановление электроснабжения ещё не завершено.

Бывший депутат и сотрудник администрации губернатора Сайпана Эдвин Пропст заявил, что местные жители вновь вынуждены готовиться к чрезвычайной ситуации.

«Мы готовимся пройти через все это заново», — сказал он.

На Гуаме жители начали запасаться топливом и укреплять дома. По словам Пропста, после предыдущего супертайфуна на острове неделями сохранялись очереди на автозаправках.

Метеорологи отмечают, что повышению активности тропических циклонов в Тихом океане способствует явление Эль-Ниньо. По мнению специалистов, оно может усиливать экстремальные погодные явления на фоне продолжающегося глобального потепления.

Ранее тайфун «Чанми» обрушился на южную Японию: в Окинаве пострадали девять человек и шесть зданий, отменены более 300 рейсов, а почти в 48 тысячах домов в Кагосиме и Окинаве нет света. Циклон движется на северо-восток со скоростью 25 км/ч и вечером достигнет Кюсю.