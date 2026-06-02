Японские автогиганты Toyota и Suzuki останавливают заводы из-за надвигающегося тайфуна

Toyota и Suzuki остановят 18 заводов в Японии из-за тайфуна «Чанми»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Тoyota и Suzuki остановят работу 18 своих заводов в Японии из-за приближающегося тайфуна «Чанми». Как пишет газета Nikkei, автогиганты «встанут» завтра, 3 июня.

Так, Toyota остановит 13 предприятий, а Suzuki — пять. Ожидается, что тайфун достигнет Токио во второй половине дня, после чего двинется в сторону Тихого океана. В Японии уже отменили более 300 авиарейсов. По последним данным, десять человек получили лёгкие травмы, гражданам рассылают рекомендации о самостоятельной эвакуации.

Напомним, по Японии проносится тайфун «Чанми». Известно о последствиях по крайней мере на Окинаве. На островах есть пострадавшие, повреждены как минимум шесть зданий.

Матвей Константинов
