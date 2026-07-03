В Киеве начались экстренные отключения света

В Киеве 3 июля начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом пользователей предупредил городской сервис «Киев Цифровой». В уведомлении говорится, что продолжительность отключений может различаться в зависимости от района и состояния энергосистемы.

Накануне в «Укрэнерго» заявляли, что плановые ограничения потребления 3 июля вводить не собираются. Жителей лишь просили экономить электричество в вечерние часы. Причины экстренного отключения и число затронутых потребителей не уточняются.

Согласно прогнозам, из-за установившейся аномальной жары и масштабных повреждений энергосистемы перебои с электроснабжением на Украине могут достигать восьми часов в сутки.