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3 июля, 11:19

В Киеве начались экстренные отключения света

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве 3 июля начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом пользователей предупредил городской сервис «Киев Цифровой». В уведомлении говорится, что продолжительность отключений может различаться в зависимости от района и состояния энергосистемы.

Накануне в «Укрэнерго» заявляли, что плановые ограничения потребления 3 июля вводить не собираются. Жителей лишь просили экономить электричество в вечерние часы. Причины экстренного отключения и число затронутых потребителей не уточняются.

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Марина Фещенко
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