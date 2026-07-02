«Ночь ужаса» и столбы дыма: Западные СМИ встревоженно пишут об ударе возмездия по Украине

Западные СМИ назвали ночной удар России по Киеву самой мощной атакой на украинскую столицу с середины июня. Британский телеканал Sky News сообщил о столбах дыма над городом и десятках взрывов.

Агентство Associated Press отметило, что Россия применила десятки ракет и сотни беспилотников, а глава МИД Украины Андрей Сибига охарактеризовал произошедшее как «ночь ужаса». Американская газета The New York Times указала на огромную разницу в возможностях Москвы и Киева.

«В то время как Москва может одновременно обстреливать украинские города десятками баллистических и крылатых ракет, Киев может ответить беспилотниками большой дальности и всего несколькими ракетами» — говорится в сообщении.

Корреспонденты BBC, находившиеся в Киеве, насчитали десять мощных ударов к 3:30 ночи. Журналисты также обратили внимание, что атака произошла на фоне успехов российских войск в Константиновке, назвав этот город «ключом ко всему Донбассу».