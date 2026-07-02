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Регион
2 июля, 15:49

«Ночь ужаса» и столбы дыма: Западные СМИ встревоженно пишут об ударе возмездия по Украине

Sky News: Удар возмездия стал самой сильной атакой на Киев с середины июня

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Западные СМИ назвали ночной удар России по Киеву самой мощной атакой на украинскую столицу с середины июня. Британский телеканал Sky News сообщил о столбах дыма над городом и десятках взрывов.

Агентство Associated Press отметило, что Россия применила десятки ракет и сотни беспилотников, а глава МИД Украины Андрей Сибига охарактеризовал произошедшее как «ночь ужаса». Американская газета The New York Times указала на огромную разницу в возможностях Москвы и Киева.

«В то время как Москва может одновременно обстреливать украинские города десятками баллистических и крылатых ракет, Киев может ответить беспилотниками большой дальности и всего несколькими ракетами» — говорится в сообщении.

Корреспонденты BBC, находившиеся в Киеве, насчитали десять мощных ударов к 3:30 ночи. Журналисты также обратили внимание, что атака произошла на фоне успехов российских войск в Константиновке, назвав этот город «ключом ко всему Донбассу».

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Напомним, что сегодня Российская армия нанесла по Киеву массированный удар. Снаряды прилетали также в элитные отели, где живут иностранные наёмники ВСУ. Власти украинской столицы отмечают, что повреждения фиксируются во всех районах города. Подробнее о ночной атаке и её последствиях читайте на Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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