На Адмиралтейских верфях спущен на воду седьмой супертраулер «Капитан Ипатов»

Новый гигант рыбопромыслового флота России сегодня впервые коснулся воды. Траулер «Капитан Ипатов» сошёл со стапелей Адмиралтейской верфи. Это седьмое судно в серии самых больших в мире морозильных рыболовных траулеров.

В Адмиралтейской верфи спустили на воду рыболовный траулер «Капитан Ипатов». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, создание современных траулеров корабелами Северной столицы — это мощный вклад Петербурга в продовольственную безопасность и морское величие всей страны. На торжественной церемонии спуска вице-губернатор Кирилл Поляков зачитал поздравления с минувшим Днём кораблестроителя, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

Супертраулеры строят на Адмиралтейских верфях с 2017 года по государственной программе инвестиционных квот. Председатель совета директоров ОСК Андрей Костин поздравил собравшихся с очередной победой, пообещав, что верфь продолжит оставаться лидером судостроительной отрасли.

На борту траулера оборудована современная фабрика глубокой и безотходной переработки улова. Передовые технологии и вместительный трюм позволяют ежегодно добывать и транспортировать более 60 тысяч тонн рыбы. Экипаж вместе с персоналом комплекса переработки составляет больше 150 человек.

Врио генерального директора завода Андрей Быстров назвал спуск корабля ключевым технологическим этапом и отличным результатом большой работы. Судно носит имя Сергея Ипатова — легендарного капитана-директора, который более 20 лет бессменно возглавлял экипаж крупного рыболовецкого судна и помогал инженерам разрабатывать проект новых супертраулеров.

Шесть траулеров проекта уже переданы заказчику. На стапелях также возводят восьмое судно серии — «Александр Бузаков». «Капитан Ипатов» после достройки и ходовых испытаний отправится ловить минтай и сельдь в Охотском и Беринговом морях.

Ранее Life.ru рассказывал, что крупнейший надводный корабль ВМФ России «Адмирал Нахимов» вышел на завершающий этап испытаний после длительной модернизации, начавшейся в 2013 году. По данным пресс-службы Северного флота, основные работы по обновлению систем и вооружения завершены, крейсер приступил к финальной стадии проверок.