Путин встретился с главой ВТБ Костиным и отметил динамику работы банка

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой банка ВТБ Андреем Костиным. О начале переговоров сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы глава государства дал положительную оценку текущей динамике работы финансовой организации по всем ключевым направлениям. Андрей Костин согласился с этой характеристикой и привёл конкретные цифры, касающиеся ожидаемой прибыли.

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой банка ВТБ Андреем Костиным. Видео © Пресс-служба Кремля.

«Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем выйти на цифру 600 плюс. Похвастаться можно тем, что банк фокусирует своё внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много. Начну с самого крупного для нас: мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона», — отметил он.

Кроме того, финансовую поддержку получают строящееся в Норильске Черногорское предприятие полиметаллов, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, а также Амурский газоперерабатывающий завод компании «Газпром».

Говоря о перспективах, Андрей Костин выразил надежду на то, что успешное сдерживание инфляции и последующее снижение ключевой ставки Центробанка позволят придать дополнительное ускорение этим процессам и сделать их менее затратными. Он также заверил президента, что банк продолжает активно взаимодействовать с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в преддверии 80-летия образования самого западного региона страны. Глава государства отметил, что калининградцы добиваются серьёзных успехов по всем направлениям, включая науку, промышленность, образование и сельское хозяйство, и пожелал региону дальнейшего процветания.