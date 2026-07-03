Живёшь за границей — не голосуешь: В Армении меняют правила выборов
В Армении ограничили право голоса для живущих за рубежом граждан
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Парламент Армении принял поправки, которые лишают права голоса граждан, длительно живущих за пределами страны. Решение принято законодательным органом.
Проект закона представила Алхас Казарян. По новым правилам, участвовать в парламентских выборах смогут только те, кто находился в Армении не менее 366 дней из последних 730. Отсчёт ведётся от определённой даты перед голосованием.
«Право голосовать на парламентских выборах имеют граждане страны, которые по состоянию на 48-й день, а в случае внеочередных выборов и референдумов — на 28-й день, предшествующий дню голосования, находились на территории Армении в течение 366 и более дней из 730», — сказала она.
Авторы инициативы — депутаты правящей партии «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр. Своё предложение они объясняют тем, что люди, живущие за границей, плохо разбираются в том, что происходит внутри страны.
Против поправок высказалась оппозиция. По её мнению, власти хотят уменьшить количество избирателей, которые могут участвовать в референдумах. Такой шаг, как отмечается, способен упростить проведение конституционных изменений.
Незадолго до этого Конституционный суд Армении взял в работу иски семи политических объединений. Они добиваются отмены результатов парламентских выборов, прошедших 7 июня. Среди заявителей — блок «Сильная Армения», партии «Крылья Единства», «Процветающая Армения», блок «Армения» и другие силы.
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