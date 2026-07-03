Живёшь за границей — не голосуешь: В Армении меняют правила выборов

Парламент Армении принял поправки, которые лишают права голоса граждан, длительно живущих за пределами страны. Решение принято законодательным органом.

Проект закона представила Алхас Казарян. По новым правилам, участвовать в парламентских выборах смогут только те, кто находился в Армении не менее 366 дней из последних 730. Отсчёт ведётся от определённой даты перед голосованием.

«Право голосовать на парламентских выборах имеют граждане страны, которые по состоянию на 48-й день, а в случае внеочередных выборов и референдумов — на 28-й день, предшествующий дню голосования, находились на территории Армении в течение 366 и более дней из 730», — сказала она.

Авторы инициативы — депутаты правящей партии «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр. Своё предложение они объясняют тем, что люди, живущие за границей, плохо разбираются в том, что происходит внутри страны.

Против поправок высказалась оппозиция. По её мнению, власти хотят уменьшить количество избирателей, которые могут участвовать в референдумах. Такой шаг, как отмечается, способен упростить проведение конституционных изменений.

Незадолго до этого Конституционный суд Армении взял в работу иски семи политических объединений. Они добиваются отмены результатов парламентских выборов, прошедших 7 июня. Среди заявителей — блок «Сильная Армения», партии «Крылья Единства», «Процветающая Армения», блок «Армения» и другие силы.