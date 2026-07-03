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Регион
3 июля, 11:57

Лебедев объяснил, почему в Европе реже устанавливают кондиционеры

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о неочевидном различии между Россией и странами Европы. По его словам, в России при наступлении жары люди значительно чаще устанавливают кондиционеры. В Европе же ситуация отличается.

«[В России], как только возникает жара, люди сразу себе покупают кондиционеры, и вообще с начала 1990-х в каждом доме есть кондиционер. <...> А в Европе это устроено немножко не так»,сказал блогер в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев добавил, что в Европе кондиционеры встречаются реже и используются менее массово. В качестве причин он назвал ограничения на установку оборудования на фасадах зданий, высокую стоимость электроэнергии в ряде стран ЕС, а также позицию части экологических активистов, выступающих против кондиционеров.

Аномальная жара из Европы прогреет юг России до +37°C, предупредил синоптик
Аномальная жара из Европы прогреет юг России до +37°C, предупредил синоптик

Ранее сообщалось, что на Европу надвигается очередная волна экстремального зноя. Уже через неделю на значительной части континента снова установится аномально высокая температура. Больше всего рискуют юг и запад, включая Францию, Португалию и Испанию, где воздух может прогреться до 42–43 градусов.

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Полина Никифорова
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