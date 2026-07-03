Лебедев объяснил, почему в Европе реже устанавливают кондиционеры

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о неочевидном различии между Россией и странами Европы. По его словам, в России при наступлении жары люди значительно чаще устанавливают кондиционеры. В Европе же ситуация отличается.

«[В России], как только возникает жара, люди сразу себе покупают кондиционеры, и вообще с начала 1990-х в каждом доме есть кондиционер. <...> А в Европе это устроено немножко не так», — сказал блогер в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев добавил, что в Европе кондиционеры встречаются реже и используются менее массово. В качестве причин он назвал ограничения на установку оборудования на фасадах зданий, высокую стоимость электроэнергии в ряде стран ЕС, а также позицию части экологических активистов, выступающих против кондиционеров.

Ранее сообщалось, что на Европу надвигается очередная волна экстремального зноя. Уже через неделю на значительной части континента снова установится аномально высокая температура. Больше всего рискуют юг и запад, включая Францию, Португалию и Испанию, где воздух может прогреться до 42–43 градусов.