Дочь Марии Шукшиной хочет набрать 100 кг ради титула «Мисс Вселенная»

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна заявила, что планирует набрать вес до 100 килограммов. По её словам, такая физическая форма нужна для участия и победы в конкурсе «Мисс Вселенная». Сейчас вес 36-летней девушки составляет около 92 килограммов.

В эфире шоу «Пусть говорят» она рассказала, активно работает над своей целью и строго выстраивает режим тренировок. Анназанимается в спортзале пять раз в неделю и временно отказалась от личной жизни, чтобы больше времени уделять подготовке. В соцсетях её решения регулярно вызывают споры. Часть пользователей критикует подход, однако сама Анна на негатив старается не реагировать.

Ранее родственница Анны Шукшиной заявила, что девушка пытается убежать от внутренней боли через спорт. По её мнению, дочь актрисы «упёрлась в фитнес», чтобы заглушить душевные переживания. Сама Анна так не считает. Она серьёзно увлекается бодибилдингом и недавно получила звание мастера спорта: на международном турнире спортсменка выполнила жим штанги лёжа весом 110 килограммов. Мария Шукшина называет дочь «трансвеститом»* и критикует её увлечение бодибилдингом.