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3 июля, 12:21

Дочь Марии Шукшиной хочет набрать 100 кг ради титула «Мисс Вселенная»

Анна Шукшина. Обложка © Telegram / Анна Шукшина — о спорте и не только

Анна Шукшина. Обложка © Telegram / Анна Шукшина — о спорте и не только

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна заявила, что планирует набрать вес до 100 килограммов. По её словам, такая физическая форма нужна для участия и победы в конкурсе «Мисс Вселенная». Сейчас вес 36-летней девушки составляет около 92 килограммов.

В эфире шоу «Пусть говорят» она рассказала, активно работает над своей целью и строго выстраивает режим тренировок. Анназанимается в спортзале пять раз в неделю и временно отказалась от личной жизни, чтобы больше времени уделять подготовке. В соцсетях её решения регулярно вызывают споры. Часть пользователей критикует подход, однако сама Анна на негатив старается не реагировать.

Дочь-бодибилдерша Шукшиной сфотографировалась в бикини и шокировала фанатов
Дочь-бодибилдерша Шукшиной сфотографировалась в бикини и шокировала фанатов

Ранее родственница Анны Шукшиной заявила, что девушка пытается убежать от внутренней боли через спорт. По её мнению, дочь актрисы «упёрлась в фитнес», чтобы заглушить душевные переживания. Сама Анна так не считает. Она серьёзно увлекается бодибилдингом и недавно получила звание мастера спорта: на международном турнире спортсменка выполнила жим штанги лёжа весом 110 килограммов. Мария Шукшина называет дочь «трансвеститом»* и критикует её увлечение бодибилдингом.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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