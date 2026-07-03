ВКС России ракетой Х-39 уничтожили пункт управления ВСУ под Харьковом

В Харьковской области российская авиация ракетой Х-39 разбила пункт временного размещения ВСУ вместе с оборудованием и расчётами беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, объект был устроен в частном доме у населённого пункта Сеньково, который покинули мирные жители. Здесь размещался пункт управления дронами 33-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Его заранее обнаружила разведка.

Как отметили в военном ведомстве, по цели ударил самолёт ВКС, применив лёгкую многоцелевую управляемую ракету Х-39.

«В результате точного удара здание вместе с оборудованием и расчётами БПЛА уничтожено», — говорится в сообщении Минобороны.

До этого российские ВКС уже наносили удары по пунктам управления и размещения украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Сумской областях. В районе Райского четырьмя ФАБ-500 с модулями коррекции был уничтожен пункт управления дронами 117-й бригады, а ракетой Х-38МЛ поражён пункт временного размещения 22-й бригады у Уды в Харьковской области.