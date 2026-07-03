Верховный суд РФ разъяснил порядок сноса самовольных построек

Верховный суд России обязал нижестоящие суды проверять правомерность отнесения объектов к самовольным постройкам, которые подлежат сносу. Соответствующие разъяснения содержатся в обзоре судебной практики, утверждённом Президиумом ВС РФ.

«Документ содержит обязательные для применения нижестоящими судами правовые позиции, разъяснения и указания, направленные на формирование единообразного подхода при рассмотрении споров о сносе самовольных построек», — сообщили в Верховном суде.

В обзоре отдельно подчёркивается приоритет судебной защиты и гарантии для добросовестных застройщиков, а также особенности дел, затрагивающих жилищные права граждан. Согласно разъяснениям, органы местного самоуправления не могут в административном порядке сносить объекты, являющиеся частью многоквартирных домов — такие решения принимаются только судом.

Также только через суд рассматриваются дела о постройках, возведённых до вступления в силу Земельного кодекса РФ в 2001 году. Отдельно указано, что суды обязаны тщательнее оценивать, действительно ли объект является самовольной постройкой.

В документе уточняется, что здания, возведённые на незаконно переведённых землях сельхозназначения, подлежат сносу, как и дома на участках, не предназначенных для садоводства. При этом добросовестные застройщики могут рассчитывать на компенсацию, если при строительстве у них не было сведений о нарушениях или ограничениях.

Если в здании проживают люди, суд обязан решать вопрос об их выселении с участием прокурора. Строительно-технические экспертизы по таким делам должны проводиться только в государственных судебно-экспертных организациях.