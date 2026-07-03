Второй за сутки отель с россиянами загорелся на популярном курорте в Турции

В турецкой Аланье, одном из самых популярных у российских туристов курортов, произошёл уже второй за сутки пожар в гостиничном комплексе, пишет Alanya Postası.

Видео © Telegram/Крыша ТурДома

Новое возгорание произошло в районе отеля Azura Deluxe Resort & Spa. Очаг находился в складском помещении рядом с гостиницей, после чего густой дым начал быстро распространяться в сторону корпусов. Постояльцы и персонал оперативно покинули зону задымления.

Очевидцы рассказывали, что над территорией поднялись плотные клубы дыма, которые были видны из разных частей курорта. Пожарным удалось быстро локализовать возгорание и не допустить его распространения на жилые корпуса. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Турции произошёл другой крупный пожар на острове Бююкада в Стамбуле. Возгорание началось на территории пляжного комплекса Viranbağı Plajı. Очаг огня находился в одном из ресторанов, расположенных прямо на пляже. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на соседние постройки и начало распространяться в сторону лесного массива. Над островом поднялся густой дым. В результате происшествия как минимум четыре человека пострадали — они надышались дымом.